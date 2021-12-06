"Aşk-ı Memnu" Adanalılarla buluştu

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Adana’da faaliyet gösteren Reverans Sanat Grubu tarafından hazırlanan "Aşkı Memnu" adlı tiyatro oyunu Adanalı tiyatroseverlerle ilk kez buluştu.

Halit Ziya Uşaklıgil'in "Aşkı Memnu" adlı eserinden Özge Durmuşcan tarafından uyarlanan oyunun yönetmenliğini Fulya Selvi, müziklerini Evgeny Grinko, koreografisini Ata İvak yaptı.

Oyunda Özge Durmuşcan, Alperen Ekmekçi, Nazlı Kılıççeker, Ömer Can Yeldan, Erna Edis, Fulya Selvi, Yağmur Fakılar, Deniz Kazar, Arda Gündüz ve Helin Güner rol aldı.

Trajedidram türünde 2 perdeden oluşan ve 120 dakika süren oyunun sonunda seyirciler tiyatro topluluğunu ayakta alkışladı.

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