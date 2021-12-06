Adana’da kaçakçılık operasyonu Operasyonda 4 milyon 680 bin makaron, 43 bin doldurulmuş sigara ve 9 bin 590 paket sigara ele geçirildi

Adana'da kaçakçılara yönelik operasyonda 4 milyon 680 bin makaron, 43 bin doldurulmuş sigara ve 9 bin 590 paket sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri şehirde kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı. Yapılan bu çalışmalarda polis Adana’ya kaçak makaron ve sigara getirildiğini tespit etti. Polis eş zamanlı olarak 3 ayrı adrese yaptığı baskında 4 milyon 680 bin kaçak makaron, 43 bin doldurulmuş kaçak sigara ve 9 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Polis kaçak sigaraları bir minibüsün döşemelerine gizlenmiş halde buldu. Polis zuladan kaçak sigaraları tek tek çıkartıp el koydu.

Baskınlarda 8 zanlı da gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.