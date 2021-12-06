Rengim Gökmen "Konçertango"yu yönetecek

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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ÇDSO), bu haftaki konseri Devlet Sanatçısı ve Orkestra Şefi Rengim Gökmen yönetecek.

Programın ilk bölümünde, klasik müzik dünyasında gelecek vadeden kemancı ve orkestra şefi Hasan Niyazi Tura’nın “Konçertango” adlı bestesini, keman virtüözü, besteci ve akademisyen Cihat Aşkın kendi yorumuyla seslendirecek.

İkinci yarıda ÇDSO,Georges Bizet'in "Senfoni Do Majör" eserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Konser 10 Aralık 2021 Cuma akşamı saat 20.00’da Büyükşehir Belediyesi Konser Salonunda gerçekleşecek.

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