Seyhan’da ilk ve son sözü kadınlar söyledi Akif Kemal Akay başkanlığında toplanan Seyhan Belediye Meclisinde gündem dışı konuşmayı ilk olarak İYİ Parti’li Sultan Zeynep Erciyes, son konuşmayı da meclis katibi CHP’li Gülcan Bingöl yaptı.

Seyhan Belediye Meclisi Başkan Akif Kemal Akay başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşma yapmak için 3 meclis üyesi söz istedi. Başkan Akay, “Son sözü her zaman kadınlar söyler” derken, MHP’li Uçar ise “Bizde ise ilk ve son sözü kadınlar söyler” esprisi yaptı.

İlk sözü alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Sultan Zeynep Erciyes, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıldönümü nedeniyle yaptığı konuşmada, “Üyesi olduğum partinin genel başkanının bir kadın olmasından da gurur duyuyorum. Genel başkanımı, onu temsil etmek için kadınlar olarak pek çok şey yapacağımızı düşünüyorum” dedi.

İkinci olarak söz alan MHP Grup Başkanvekili Şehmus Uçar ise, 31 Mart 2019 tarihinden bu yana 3 yıla yakın bir zaman geçtiğini belirterek, belediye yönetimine eleştirilerini sürdürdü. Uçar, yer altı çöp konteynerleri konusunda gereğinin yapılmadığını, buraların temizlenemediğini ve birer mikrop yuvası haline geldiğini ifade etti. Asfaltlama çalışmalarının yerine getirilemediğini de kaydeden MHP’li Uçar, “Kaldırım işgallerinden vazgeçtik, caddeler gasbedilmiştir. Bırakın araçları yayalar dahi yürüyemez haldeler” dedi.

Uçar, Seyhan Belediyesi’nde zabıta sayısının bir önceki döneme göre çok daha fazla olduğunu ancak zabıtaların dış görevlere ve başka alanlarda görevlendirdiklerini iddia etti.

Gündem dışı son konuşmayı yapan CHP’li Meclis Üyesi Gülcan Bingöl, “Bir kadın olarak bugün bu kürsüde konuşabiliyorsam, oy kullanabiliyorsam, siyasi bir partide aday olup seçilebiliyorsam ve toplumsal hayatın her alanında yer edinebilsem bütün bunları 1934 yılında tüm dünya ülkelerinden önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanıyan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyum" dedi.

Daha sonra gündemlere geçildi. Teklif olan 3 madde ilgili komisyon başkanlığında müşterek komisyonlara havale edildi.

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