Adana’da trafik kazası: 2 ölü Kamyonun otomobile çarpması sonucu 1’i kadın 2 kişi hayatını kaybetti

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Adana’da kamyonun otomobile çarpması sonucu 1’i kadın 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Sarıçam ilçesi Kozan Yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Kozan’dan Adana istikametine gelen Hüseyin Kozan yönetimindeki 01 C 6025 plakalı kamyon, kavşakta Latife Gürbüz idaresindeki 01 ABL 539 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil 5 metre kamyonun altında sürüklendi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile Şener İbrahim Gürbüz hayatını kaybetti.

Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler otomobilde bulunan 2 kişinin cansız bedenlerini çıkartırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Polisin kazayla ilgili çalışması devam ediyor. Cenazeler otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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