123 kişiyi mağdur eden tefecilik şebekesine şafak vakti operasyon (2)



15 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Adana'da, 123 kişiyi mağdur edip, 10 milyon lira haksız kazanç elde eden tefecilik şebekesine şafak vakti düzenlenen operasyonda, aranan 17 şüpheliden 15´i yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgusuna başlandı. Ekiplerin 17 adrese yaptığı baskınlardaki aramalarda; toplam değeri 1 milyon 723 bin 200 lira olan 42 senet, 4 çek, 2 araç satış sözleşmesi, 2 dekont ayrıca 3 ruhsatsız tabanca, 194 fişek, 4 ruhsatsız av tüfeği, 45 bin lira, 9 uyuşturucu hap, 1 teleskobik cop, ajanda, not kağıtları ve dijital materyaller ele geçirildi. Polis, 2 firari şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.Can ÇELİK/ ADANA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-12-07 12:50:31



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