Kamyonla çarpışan otomobildeki çift öldü

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA'da kamyonla çarpışan otomobildeki Latife Gündüz (65) ile eşi Şener İbrahim Gündüz (63) hayatlarını kaybetti. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü Hüseyin K., ifade için karakola götürüldü.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin K. idaresindeki 01 C 6025 kamyon, iddiaya göre, kavşağa kontrolsüz giren, Şener İbrahim Gündüz yönetimindeki 01 ABL 539 otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonun altında sürüklenen otomobilde sıkışan Şener İbrahim Gündüz ile eşi Latife Gündüz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücü Hüseyin K. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2021-12-07 13:30:18
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