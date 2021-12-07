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Adana'da engelliler Spor ve Kaynaştırma Şöleni’nde buluştu

İHA

Adana'da engelliler Spor ve Kaynaştırma Şöleni’nde buluştu

Adana’da Yüreğir Belediyesi Engelliler Haftası nedeniyle engellileri ‘Spor ve Kaynaştırma Şöleni’nde buluşturdu.
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in talimatıyla Engelliler Haftası nedeniyle ‘Spor ve Kaynaştırma Şöleni’ düzenlendi. Millet Bahçesi içerisinde düzenlenen şölende engelli vatandaşlar için alanlar kuruldu ve ok atan, cimnastik yapan, masa tenisi, basketbol ve badminton oynayan engelli çocuklar, müzik eşliğinde dans etti.
Açılışta konuşan Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, etkinliğin çok anlamlı olduğunu ifade etti.
Adana Gençlik ve İl Spor Müdürü Muzaffer Çintimar da organizasyonda emeği geçenlerle teşekkür etti.
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, etkinlikte, engelliler ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını söyledi. Kocaispir, “Allah hiç kimseyi gönlünden ve kalbinden engelli etmesin, sevgi engelli etmesin. İnsan sevgi engelli olduğu zaman maalesef insan olma sıfatını ve vasfını yitiriyor. Yüreğir Belediyesi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da engelli kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın ve onların ailelerinin yanında olmaya devam edecek” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Kocaispir, katılımcılar ve engelliler birlikte spor yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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