Hırsızlıktan aranan şüpheli, suçüstü yakalandı



Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA) ADANA'da bir rehabilitasyon merkezinin klima dış ünitesi ile jeneratörünü çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan Murat H.'nin, hırsızlık suçundan arandığı belirlendi. Şüpheli, hırsızlık yapmadığını iddia ederek iftira atıldığını söyledi.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. Bir kişinin, rehabilitasyon merkezinin bahçe kapısı üzerinden içeriye atladığını görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, rehabilitasyon merkezinin bahçesinde şüpheliyi klima dış ünitesi ve jeneratör çalarken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin yapılan kimlik kontrolünde isminin Murat H. olduğu ve hırsızlık suçundan da arandığı tespit edildi. Polis aracına bindirilen şüpheli, suçüstü yakalanmasına rağmen hırsızlık yapmadığını iddia ederek kendisine iftira atıldığını söyledi. Gözaltına alınan şüpheli, Beş Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2021-12-10 06:12:49



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