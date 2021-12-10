Yürekli: "100. yılda milli mücadele ruhunu hatırlatmak istiyoruz"

5 Ocak Adana'nın Kurtuluşu’nun 100. Yıl Etkinlikleri Koordinatörü Mehmet Yürekli, Adana'nın Kurtuluşu’nun 100. yılında milli mücadele ruhunu hatırlatmak istediklerini söyledi.

Mehmet Yürekli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar’ı ziyaret ederek kentte yapacakları 5 Ocak etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

Yürekli, 5 Ocak Adana'nın Kurtuluş gününün konu edildiği “5 Ocak: Adanalıyık! Bayrağa Sevdalıyık” isimli belgeselde, 20 Kasım 1919’dan 5 Ocak 1922’ye kadar olan tarih diliminde Adana ve Ankara’da verilen mücadele ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği diplomatik başarı sonucu 20 Ekim 1921’de imzalanan “Ankara Anlaşması” ile Fransa’nın Adana ve çevresinden çekilmek zorunda kalması ve bu diplomatik zaferde ayrıntılarıyla bu belgeselde olacağını söyledi.

Yürekli, ayrıca belgeselde Mehmet Akif Ersoy'un “Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır” dizeleri ile Arif Nihat Asya'nın “Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder... Gölgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar: Yurda ay yıldızının ışığı yeter!” dizelerinin uyandırdığı duygu ve düşünceleri ile Adanalının bayrak sevdasının anlatılacağını kaydetti.

Yürekli, Adana'nın Kurtuluşu’nun 100. yılında yapılacak etkinliklerle milli mücadele ruhunu hatırlatmak istediklerini kaydetti.

Ziyarette konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak 5 Ocak Adana'nın Kurtuluşu’nun 100. yıl etkinlikleri kapsamında yapılan etkinlik için gereken işbirliğini sağlayacaklarını söyledi. Yürekli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar’a 5 Ocak belgeseli için verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, Adana Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tosun da hazır bulundu. Ziyaret sonunda Yürekli, belgesel kataloglarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar’a takdim etti.

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