Terör örgütü propagandası yapmaktan aranırken yol kontrolünde yakalandı

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Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmaktan aranan yabancı uyruklu 1 kişi yol kontrolünde yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, merkez Seyhan ilçesine bağlı Camuzcu Mahallesinde gerçekleştirilen yol kontrol ve araması esnasında yapılan kimlik sorgusunda E.O. isimli yabancı uyruklu şahsın PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan arandığı belirlendi.

Şahsın gözaltına alındığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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