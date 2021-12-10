Narenciye bahçesini sarımsak tarlasına dönüştürdü Adanalı çiftçi, toprağının her karışında üretim yapıyor

Adana’nın Kozan ilçesinde 10 dönüm narenciye bahçesinde ağaç arasındaki boşluklara sarımsak ekerek değerlendiren üretici toprağının her karışında üretim yapıyor.

Diğer üreticilerin "olmaz" dediği narenciye bahçesindeki ağaç aralarında sarımsak yetiştiren Battal Yavuz, bu yolla 5 dönümde yaklaşık 10 ton sarımsak hasat elde ettiğini söyledi.

Adana Kozan karayolunun 7. kilometresindeki narenciye bahçesindeki sarımsakları görenlerin şaşırdığını belirten Yavuz, "Ağaçların arasına sarımsak ekilmez diyorlar. Ben sürekli ekiyorum. Yaklaşık 10 ton sarımsak bekliyoruz. Bu sene 7,5 TL ile 15 TL arasında satıldı. Geçen yıl 10 dönümde 20 ton sarımsak ürettim. 10 dönüm sarımsak ekmiştim 5 TL’den benden aldılar. Ben kazanamadım ama 1015 TL'den satıldığını öğrendim. Bu sene alıp satan kazandı. Çiftçiden 5 TL’ye alıp, 15 TL’ye satmak yanlış. Alıp satanın masrafı çiftçi kadar değil. Sarımsakta bu sene talep yoğun olacak gibi. İnşallah pandemi de olduğu gibi 50100 TL olmasın” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.