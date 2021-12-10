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2 yıl önce anne olan 16 yaşındaki Ümmügülsüm, Sevgi Evleri'ne yerleştirildi

DHA

2 yıl önce anne olan 16 yaşındaki Ümmügülsüm, Sevgi Evleri'ne yerleştirildi


Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA'da 2 yıl önce dini nikahla birlikte yaşamaya başladığı Tamercan Yiğit (21) ile anlaşamayan Ümmügülsüm Eroğlan (16), 1 yaşındaki kızı Berfin ile annesinin evine döndü. Daha sonra Yiğit tarafından kaçırıldığı iddia edilen Eroğlan, annesinin evine yürürken bulundu. Kaçırılmadığını ve annesi ile kalmak istemediğini belirten Eroğlan, Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.
Sarıçam ilçesinde annesi Songül Kötü ile birlikte yaşayan Ümmügülsüm Eroğlan, 2 yıl önce Tamercan Yiğit ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Aynı yıl bir kız bebek dünyaya getiren Eroğlan, Yiğit ile anlaşmazlık yaşayamaya başlayınca, kızı Berfin ile birlikte annesinin evine döndü. 30 Kasım'da annesi Songül Kötü ile tartışan Eroğlan, ortadan kayboldu. Polis merkezine giden anne, kızının damadı tarafından kaçırıldığını öne sürerek şikayetçi oldu.
BİR KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Kayıp kızın bulunması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Aralık'ta Tamercan Yiğit´i gözaltına aldı. Emniyete götürülen Yiğit, çocuğunun annesi Eroğlan'ın Kozan ilçesindeki arkadaşının evine götürdüğünü ileri sürdü. Belirtilen adrese giden polis, Hacı İsmail Karaca'yı (40) gözaltına aldı. Adreste bulunmayan Ümmügülsüm, daha sonra annesinin evinin yakınlarında yürürken bulundu.
KAÇIRILMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ
Emniyete götürülen Eroğlan, ifadesinde, kendi isteğiyle evden ayrıldığını, kaçırılmadığını belirterek annesinin yanına dönmek istemediğini söyledi. Hırsızlık suçundan aranması olduğu belirlenen Yiğit ise eşini kaçırmadığını iddia etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yiğit ile Karaca ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, Ümmügülsüm Eroğlan ise Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-12-10 11:10:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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