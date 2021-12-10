Adana’nın portrelerini kitapta topladı Adanalı gazeteci Taner Talaş, sanattan siyasete, spordan edebiyata, iş dünyasından medyaya, bilimden adalete, ulusal ve uluslararası başarılara imza atmış ve markalaşmış Adanalı isimlerin biyografilerini kitaplaştırdı

Adanalı Gazeteci Taner Talaş, sanattan siyasete, spordan edebiyata, iş dünyasından medyaya, bilimden adalete, ulusal ve uluslararası başarılara imza atmış ve markalaşmış Adanalı isimleri “Adana’dan Portreler Galerisi” adını verdiği bir kitapta topladı. Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Yılmaz Güney, Karacaoğlan, Dadaloğlu gibi bilinen isimlerin dışında tüm boyutlarıyla Adana’yı resmedecek bir envanter çalışması için 2018 yılında yola çıkan Taner Talaş, Adana’dan Portreler Galerisi adını verdiği 3 ciltlik kitabın ilk cildini yayınladı.

Böyle bir çalışmanın uzun yıllar hayalini kurduğunu dile getiren Talaş, "Adana’dan Portreler Galerisi başlığı artında yapacağımız cüretkar çalışmanın, bizi ciddi sayıda bir isim listesiyle karşı karşıya bırakacağını öngörüyorduk ancak derya deniz bir listenin altında kalacağımızı bilemezdik. Çok farklı alanlarda ulusal ve uluslararası başarılara imza atmış ve markalaşmış Adanalı isimler listesinin hayranlık veren büyüsü altında kaldık. Oluşturduğumuz kriterler ışığında bir yol haritası çizerek çalışmaya başladık. İki istisna isim dışında Cumhuriyet Dönemini esas alıp, ulusal başarısı olma koşuluyla bir liste oluşturmaya başladık, listeyi oluşturdukça bağrından çıkardığı insanlarla hem ulusal hem de uluslararası anlamda tarihe damga vurmuş Adana gerçeğini daha yakından tanıma fırsatını da yakalamış olduk” dedi.

'Adana'nın Portreleri çalışmasını bir liste haline getirip, biyografilerini yayınlarken amacının şehrin lümpeniğe teslim olup, üretmeyi unuttuğu bu süreçte, tarihimize damga vuran, üretken Adana kültürünün oluşturucularını hatırlatmak ve Adana'nın mayasında bulunan potansiyele dikkat çekmek olduğunu ifade eden Talaş, “Birçoğu; doktora tezlerine, araştırmalara konu olması gereken insanlara şimdiki Adanalılar olarak; bu gururu bizlere yaşattıkları için vefa borcumu da sembolik olarak ödemek istiyorum” dedi.

Talaş, çalışmalarına katkı sağlayan Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Ahmet Karataş’a, özgeçmiş yazımlarında yoğun emeği geçen gazeteci Erol Saylan ve öğretmen Ali Talaş'a, web sitesi editörü Kemal Soner'e, eseri görsel halde tasarlayan Cevher Süzen'e, eserde kullanılan illüstrasyonlan çizen Hakan Çapkan’a ayrı ayrı teşekkür etti.

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