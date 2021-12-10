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Koronavirüsten ölen veteriner hekim, toprağa verildi

DHA

Koronavirüsten ölen veteriner hekim, toprağa verildi


ADANA, (DHA)ADANA´da koronavirüsten kaybeden veteriner hekim Fuat Güneş, toprağa verildi.
Adana İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Aşı Programları ve Tüberküloz Birimi'nde görevli Veteriner Hekim Fuat Güneş´e iki hafta önce koronavirüs teşhisi konuldu. Durumu ağırlaşınca Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde yoğum bakım ünitesine alınan evli ve 3 çocuk babası Güneş, dün sabah yaşamını yitirdi.
Veteriner hekim Fuat Güneş için Adana İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı önünde tören düzenlendi. Törene, İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ile veteriner hekimin ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.
Törenin ardından Güneş´in cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karabacak köyüne götürülerek gözyaşlarıyla defnedildi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2021-12-10 16:42:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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