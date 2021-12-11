Atlı polis olmak isteyen lösemili Emir´in hayali gerçek oldu



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da lösemi tedavisi gören 4 yaşındaki Emir Kazan´ın atlı polis olma hayalini polis ekipleri gerçekleştirdi. Ekipler, ata bindirdikleri Emir´i eskort eşliğinde hastaneye götürdü. Alkışlarla hastaneye giren Emir, "Ben de büyüyünce atlı polis olmak istiyorum. Ata bindiğim için çok mutlu oldum" dedi.

Hatay´da yaşayan Gamze ile Soner Kazan çiftinin oğulları Emir´e lösemi teşhisi kondu. Ağustos ayında Adana´daki özel bir hastaneye gelen Emir´in tedavisine başlandı. Kazan ailesi de Adana Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına yakın bir bölgeden ev kiralayıp, kentte yaşamaya başladı. Bir süre hastanede kaldıktan sonra eve dönen Emir, pencere kenarında otururken emniyet yerleşkesinin bahçesindeki atlı polisleri gördü. Annesini çağırıp, heyecanını dile getiren minik Emir, büyüyünce atlı polis olmak istediğini söyledi.

HASTANEYE ATLI POLİS OLARAK GİTTİ

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla, Emir´in tedavi gördüğü hastanedeki çocukları ziyaret etti. Minik Emir, kendisini ziyaret eden polislere atlı polisleri çok sevdiğini anlattı. Ekipler, Emir´in hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Polis, evinden alıp emniyet yerleşkesine getirdiği Emir´i, atlı polislerle tanıştırdı.

`BÜYÜYÜNCE ATLI POLİS OLMAK İSTİYORUM´

Emniyet Müdürlüğü bahçesinde ata bindirilen Emir, polis eskortuyla tedavi gördüğü hastaneye götürüldü. Attan indirilip, polislerin alkışlarıyla hastaneye giren minik Emir, "Bir gün evde otururken, yolun karşısında yürüyen atlı polisleri gördüm. Ben de büyüyünce atlı polis olmak istiyorum. Ata bindiğim için çok mutlu oldum" diye konuştu.

`İNŞALLAH İYİLEŞİP, ATLI POLİS OLUR´

Emir Kazan´ın annesi Gamze Kazan ise kendilerini yalnız bırakmayan polislere teşekkür ederek, "Uzun zamandan beri atlı polislerle tanışmanın hayalini kuruyordu. Birkaç kere at çiftliğine götürmüştük. Rahatsızlandıktan sonra da pencereden atlı polisleri görüyordu. Oğlum çok mutlu oldu, biz de mutluk olduk. İnşallah büyüyüp, iyileşince ona da polis olmak kısmet olur" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-12-11 10:58:56



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