Ata sporu güreşte olimpiyat hedefiyle sporcu yetişecek

Türkiye Güreş Federasyonu Grekoromen Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Mahmut Çelikcan, ata sporu güreş için olimpiyat hedefiyle sporcu yetiştireceklerini söyledi.

Mahmut Çelikcan, DSİ Baraj Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Yaklaşık 8 yıl güreş yaptığını belirten Çelikcan, federasyonda destek vermek için görev üstlendiğini belirtti.

Adana’nın geçmişte dünya ve olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı gibi güreşçiler çıkardığını aktaran Çelikcan, daha sonra şunları söyledi:

“Onlar sadece Adana’ya değil, yurt dışında bayrağımızı dalgalandırarak ülkemize hizmet ettiler. Şimdi bize düşen onların kentimize ve ülkemize yaşattıkları gururu tekrar yaşatmak. İnşallah biz yapacağımız çalışmalarla, özellikle güreşte ve diğer sporlarda olimpiyatları hedefleyerek sporcu yetiştireceğiz. Ülkemizin bayrağını dalgalandıracak sporcular yetiştirebilirsek ne mutlu bize. Hepimizin amacı güreşi canlandırmak olmalı. Spor bizim genlerimiz de var. Güreş de ata sporumuz. Biz genlerimizden gelen sporu inşallah daha yukarılara taşıyacağız.”

Çelikcan’ın konuşmasının ardından katılımcılar da söz alarak sıkıntılarını ve önerileri dile getirdi.

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