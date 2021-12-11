Adana’da otomobil ile ticari taksi çarpıştı: 5 yaralı

Adana'da otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi 82002 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Serkan A.'nın kullandığı 01 T 0323 plakalı ticari taksi ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 AIM 538 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Serkan A. ve taksideki 2 yolcu ile otomobildeki Tuğba Y. ve Sultan Y. yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.