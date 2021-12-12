Adana'da 3 torbacı tutuklandı

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Adana’da torbacılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, torbacılık yaptığı belirlenen Bülent S. (36), Dinçer B. (38) ve Refik S.’nin (53) evine baskın yaptı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 953 gram metamfetamin, 164 sentetik ecza maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Bülent S., Dinçer B. ve Refik S., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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