Şehit Kubilay Meydanı ve Anıtı ile Büyükşehir Gündüz Bakımevi açılıyor 23 Aralık'taki açılışa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da katılacak

Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan Şehit Kubilay Meydanı ve Anıtı ile Büyükşehir Gündüz Bakımevi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılacak.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan ilçesinde bir dizi ziyaret ve inceleme gerçekleştirdi. Gaziköy ve Hacıbeyli köylerinde vatandaşlarla bir araya gelen, sorun dinleyen, sohbet eden Başkan Zeydan Karalar, Kozan Fehmi Özel Türkay Caddesi’nde devam eden asfalt yenileme çalışmalarını denetledi.

Başkan Zeydan Karalar, 23 Aralık 2021’de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla açılışı yapılacak olan Kozan Kubilay Meydanı ve Anıtı ile Büyükşehir AnaokuluGündüz Bakımevi’nde de incelemelerde bulundu. Başkan Zeydan Karalar, Kozanlıları, 23 Aralık 1930’da şehit edilen Asteğmen Kubilay’ın 6 buçuk metre uzunluğundaki anıtının da bulunduğu park ve meydanda yapılacak açılışlara davet etti.

Şehit Asteğmen Kubilay Meydanı’nda gençlere Kozanlı Şehit Asteğmen Kubilay’ı anlatan Başkan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi’nce yaptırılan ve 125 çocuğun eğitim göreceği modern anaokulu ve gündüz bakımevinde de incelemede bulundu. Karalar, “23 Aralık’ta Genel Başkanımızın teşrifiyle açılışlarımızı yapacağız. Kozanlı hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

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