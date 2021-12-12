Adana Demirspor - GZT Giresunspor: 1-0

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Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)-STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Selahattin Altay, Ömer Tevfik Özkoç

ADANA DEMİRSPOR: MuricSamet, Deli, Svensson (Dk. 87 Tarık), Rassoul, Sinan (Dk. 78 Gökhan), Stambouli, Metehan (Dk. 45 Vargas), Yunus (Dk. 87 Castro), Akintola (Dk. 63 Assombalonga), Balotelli

GİRESUNSPOR: OkanDiarra, Perez, Zeki, Behich, Traore (Dk. 90 Champness), Flavio, Suleymanov (Dk. 78 Pelupessy), Diabate, Serginho (Dk. 90 Emre), Balde (Dk. 68 Doukara)

GOLLER: Dk. 90+3 Stambouli

SARI KARTLAR: Balotelli, Muric (Adana Demirspor), Zeki, Flavio (Giresunspor)Spor Toto Süper Lig´in 16´ncı haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Giresunspor´u 1-0 mağlup etti.

8´inci dakikada atağa kalkan Adana Demirspor´da Balotelli, topu kenardan bindirme yapan Svensson´a aktardı. Kalecinin önde olduğunu gören Svensson´un uzaktan şutunda, top direğe çarpıp auta çıktı.

10´uncu dakikada Adana Demirspor´da Deli, topu rakip savunma arkasına sarkan Balotelli´ye gönderdi. Savunmadan seken topu önünde bulan Stambouli´nin sert şutunda kaleci Okan meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.

26´ncı dakikada kontratağa kalkan Adana Demirspor´da Yunus, topu sağ kanattaki Akintola´ya gönderdi. Savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Balotelli´nin uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

31´inci dakikada sol kanattan atak geliştiren Giresunspor´da Balde topu rakip ceza sahasına ortaladı. Suleymanov´un dokunduğu topu kaleci Muric güçlükle kontrol etti.

40´ıncı dakikada Giresunspor´da çalımlarla ceza sahasına sokulan Suleymanov, topu sağ kanattaki Zeki´ye gönderdi. Zeki´nin çaprazdan sert şutunda top, kaleci Muric´te kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

48´inci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor´da Akintola, topu rakip ceza sahasına ortaladı. Balotelli´nin gelişine şutunda top, kaleci Okan´da kaldı.

62´nci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor´da Akintola, topu rakip ceza sahasına ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Vargas´ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

67´nci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor´da Yunus, çalımlarla ceza sahasına sokulup, topu Balotelli´ye gönderdi. Balotelli´nin gelişine şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

70´inci dakikada kontratağa çıkan Giresunspor´da Doukara topu sol kanattan bindirme yapan Flavio´ya gönderdi. Flavio´nun çaprazdan rakip kaleye gönderdiği top, üstten auta çıktı.

80´inci dakikada Adana Demirspor´da Balotelli, topu ceza sahası sağ çaprazındaki Yunus´a gönderdi. Çalımlarla ceza sahasına sokulan Yunus, topu yeniden Balotelli´ye verdi. Balotelli´nin sert şutunda top kaleci Okan´da kaldı.

90+3´üncü dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor´da Vargas, topu ceza sahası dışındaki Balotelli´ye gönderdi. Balotelli´nin pasında sol kanatta topu alan Stambouli´nin uzaktan sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

Karşılaşma ev sahibi Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI

2021-12-12 15:44:37



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