Adana Demirspor - GZT Giresunspor: 1-0

Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)-STAT: Yeni Adana Stadyumu
HAKEMLER: Alper Ulusoy, Selahattin Altay, Ömer Tevfik Özkoç
ADANA DEMİRSPOR: MuricSamet, Deli, Svensson (Dk. 87 Tarık), Rassoul, Sinan (Dk. 78 Gökhan), Stambouli, Metehan (Dk. 45 Vargas), Yunus (Dk. 87 Castro), Akintola (Dk. 63 Assombalonga), Balotelli
GİRESUNSPOR: OkanDiarra, Perez, Zeki, Behich, Traore (Dk. 90 Champness), Flavio, Suleymanov (Dk. 78 Pelupessy), Diabate, Serginho (Dk. 90 Emre), Balde (Dk. 68 Doukara)
GOLLER: Dk. 90+3 Stambouli
SARI KARTLAR: Balotelli, Muric (Adana Demirspor), Zeki, Flavio (Giresunspor)Spor Toto Süper Lig´in 16´ncı haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Giresunspor´u 1-0 mağlup etti.
8´inci dakikada atağa kalkan Adana Demirspor´da Balotelli, topu kenardan bindirme yapan Svensson´a aktardı. Kalecinin önde olduğunu gören Svensson´un uzaktan şutunda, top direğe çarpıp auta çıktı.
10´uncu dakikada Adana Demirspor´da Deli, topu rakip savunma arkasına sarkan Balotelli´ye gönderdi. Savunmadan seken topu önünde bulan Stambouli´nin sert şutunda kaleci Okan meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.
26´ncı dakikada kontratağa kalkan Adana Demirspor´da Yunus, topu sağ kanattaki Akintola´ya gönderdi. Savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Balotelli´nin uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
31´inci dakikada sol kanattan atak geliştiren Giresunspor´da Balde topu rakip ceza sahasına ortaladı. Suleymanov´un dokunduğu topu kaleci Muric güçlükle kontrol etti.
40´ıncı dakikada Giresunspor´da çalımlarla ceza sahasına sokulan Suleymanov, topu sağ kanattaki Zeki´ye gönderdi. Zeki´nin çaprazdan sert şutunda top, kaleci Muric´te kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
48´inci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor´da Akintola, topu rakip ceza sahasına ortaladı. Balotelli´nin gelişine şutunda top, kaleci Okan´da kaldı.
62´nci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor´da Akintola, topu rakip ceza sahasına ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Vargas´ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
67´nci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor´da Yunus, çalımlarla ceza sahasına sokulup, topu Balotelli´ye gönderdi. Balotelli´nin gelişine şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
70´inci dakikada kontratağa çıkan Giresunspor´da Doukara topu sol kanattan bindirme yapan Flavio´ya gönderdi. Flavio´nun çaprazdan rakip kaleye gönderdiği top, üstten auta çıktı.
80´inci dakikada Adana Demirspor´da Balotelli, topu ceza sahası sağ çaprazındaki Yunus´a gönderdi. Çalımlarla ceza sahasına sokulan Yunus, topu yeniden Balotelli´ye verdi. Balotelli´nin sert şutunda top kaleci Okan´da kaldı.
90+3´üncü dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor´da Vargas, topu ceza sahası dışındaki Balotelli´ye gönderdi. Balotelli´nin pasında sol kanatta topu alan Stambouli´nin uzaktan sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
Karşılaşma ev sahibi Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI
2021-12-12 15:44:37
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