Kozan’da peş peşe iki ayrı deprem

Adana’nın Kozan ilçesinde AFAD verilerine göre peş peşe iki ayrı deprem meydana geldi.

Kozan’da saat 00.23 ve 00.25 sularında merkezüstü Hacımirzalı Kozan’da peş peşe meydana gelen iki ayrı deprem yaşandı. AFAD verilerine göre 18 kilometre derinlikte 3.3 büyüklüğünde 00.23 sularında deprem meydana gelirken 00.25 sularında da 2.5 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Deprem Kozan ilçesinde vatandaşlar tarafından hissedilirken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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