Adana’da kaçakçılık operasyonu Operasyonda 13 bin 260 paket sigara, 345 kilo nargile tütünü ve 21 cep telefonu ele geçirildi

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 bin 260 paket sigara, 345 kilo nargile tütünü ve 21 cep telefonu ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kent genelinde kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı. 3 ayrı adreste kaçak ürün olduğu bilgisine ulaşan polis yaptığı eş zamanlı baskınlarda 13 bin 260 paket kaçak sigara, 345 kilo kaçak nargile tütünü ve 21 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 7 zanlı sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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