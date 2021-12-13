Adana'da 65 kilo 137 gram esrar ele geçirildi

Adana polisinin yaptığı operasyonda 65 kilo 137 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, olay, Adana’nın Ceyhan ilçesinde D400 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekiplerinin yapığı çalışmada kuru üzüm yüklü bir tırda esrar olduğu bilgisine ulaşıldı. Tır D400 karayoluna geldiği sırada polis tarafından durdurulup hassas burunlu narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Yapılan aramada üzüm çuvalların arasına saklanmış halde 119 paket halinde 65 kilo 137 gram esrar ele geçirildi. Polis tırda bulunan iki zanlıyı gözaltına aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.