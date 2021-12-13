Otomobil ile ATV’nin çarpıştığı kaza kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da otomobil ile ATV'nin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza. dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Özdemir Sabancı bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, 33 APY 63 plakalı otomobil ile B.Ö. idaresindeki ATV çarpıştı. Kazada hafif yaralanan B.Ö., olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaza ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.