Yüreğir Belediyesi EKPSS kursu başlatıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüreğir Belediyesi EKPSS kursu başlatıyor

İHA

Yüreğir Belediyesi EKPSS kursu başlatıyor

Yüreğir Belediyesi, engelli bireylerin Türkiye geneli istihdamına yönelik Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hazırlık kursu başlatıyor. Ocak ayının ilk haftası açılacak kurslar için kayıt işlemleri başladı. Kurslardan en az yüzde
40 ve üzeri engeli olan, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları faydalanabilecek.
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in talimatıyla başlatılan kurslar, memur olmak isteyen ancak engeli ya da maddi imkansızlıklar sebebiyle kursa gidemeyen memur adaylarına büyük kolaylık sağlayacak. EKPSS Hazırlık Kursu için başvuru ve kayıt süreci başladı.
Kurslara en az yüzde 40 ve üzeri engeli olan, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları başvuru yapabilecek. Mehmet Akif Ersoy Kültürevi’nde alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek EKPSS hazırlık dersleri; engelli memur adaylarının ihtiyaçlarına dönük olarak hazırlanan özel bir müfredata sahip olacak. Genel kültür ve genel yetenek olarak sunulacak EKPSS eğitim desteği, Türkçe, Matematik, Coğrafya, Tarih ve Vatandaşlık derslerini kapsayacak.
Memur olma hayali kuran engelli bireyleri kurslardan faydalanmaya davet eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Biz Yüreğir’de engelleri aşacağımıza dair bir söz verdik. Söz verdiğimiz gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Engelli bireylerimizin zihinsel potansiyellerini artırmasına ve kişisel donanımlarını güçlendirmesine katkı sağlamak amacıyla EKPSS kursumuzu başlatıyoruz. Kurslarımızdan yararlanmak isteyen kardeşlerimiz 31 Aralık Cuma gününe kadar başvuru yapabilecekler. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli bireylerimize desteğimiz artarak devam edecek” dedi.
Başvuruların bizzat alındığı Mehmet Akif Ersoy Kültürevi’nin 0322 34401 22 numaralı hattını arayan adaylar telefonla ön kayıt yaptırabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Seyhan'a 6 yeni park ve dinlenme alanı
YEREL HABERLER Seyhan'a 6 yeni park ve dinlenme alanı
İşitme engelli kuzenlerin yaşam mücadelesi Adana'da işitme engelli 3 küçük kuzen ‘sesli dünya’ya kavuşmayı bekliyor Baba Mahmud Hüso: “Çocukların duymasını istiyorum”
YEREL HABERLER İşitme engelli kuzenlerin yaşam mücadelesi Adana'da ...
Otomobil ile ATV’nin çarpıştığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Otomobil ile ATV’nin çarpıştığı kaza kamerada
Havuz kurbanı oğlunun doğum gününü mezarı başında kutladı Adana’da su parkında 35 santimetrelik havuzda vakuma kapılarak hayatını kaybeden Deniz Poyraz Karslı’nın annesi Dila Karslı'nın acısı dinmedi Karslı: “Onsuz geçen ilk doğum günümüz” “O hayattan koptu ancak hala bilirkişi raporu çıkmadı”
YEREL HABERLER Havuz kurbanı oğlunun doğum gününü mezarı başında ...
Adana'da 65 kilo 137 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 65 kilo 137 gram esrar ele geçirildi
Adana’da kaçakçılık operasyonu Operasyonda 13 bin 260 paket sigara, 345 kilo nargile tütünü ve 21 cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana’da kaçakçılık operasyonu Operasyonda 13 bin 260 ...
Elektrikle oyun, ölümle bitti
YEREL HABERLER Elektrikle oyun, ölümle bitti
Elektrikle oyun, ölümle bitti
YEREL HABERLER Elektrikle oyun, ölümle bitti
Elektrikle oyun, ölümle bitti
YEREL HABERLER Elektrikle oyun, ölümle bitti
Elektrik direğine tırmanan genç akıma kapılıp öldü
YEREL HABERLER Elektrik direğine tırmanan genç akıma kapılıp öldü
Elektrikle oyun, ölümle bitti
YEREL HABERLER Elektrikle oyun, ölümle bitti
Elektrikle oyun, ölümle bitti
YEREL HABERLER Elektrikle oyun, ölümle bitti
Elektrikle oyun, ölümle bitti
YEREL HABERLER Elektrikle oyun, ölümle bitti
Polisten 20 kilometre kaçan sürücü, yasal sınırın 3 katı alkollü çıktı
YEREL HABERLER Polisten 20 kilometre kaçan sürücü, yasal sınırın 3 ...
Alkollü sürücü kovalama sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü kovalama sonucu yakalandı
Alkollü sürücü kovalama sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü kovalama sonucu yakalandı
Alkollü sürücü kovalama sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü kovalama sonucu yakalandı
Kozan’da peş peşe iki ayrı deprem
YEREL HABERLER Kozan’da peş peşe iki ayrı deprem
Karısıyla barıştıktan bir gün sonra pompalı tüfekle defalarca ateş ederek öldürdü
YEREL HABERLER Karısıyla barıştıktan bir gün sonra pompalı tüfekle ...
Dün barıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Dün barıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Dün barıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Dün barıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Dün barıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Dün barıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Adana Demirspor - GZT Giresunspor maçının ardından
YEREL HABERLER Adana Demirspor - GZT Giresunspor maçının ardından
Adana Demirspor - GZT Giresunspor maçının ardından
YEREL HABERLER Adana Demirspor - GZT Giresunspor maçının ardından

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.