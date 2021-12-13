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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ceyhanlı muhtarların sorunları dinlendi

İHA

Ceyhanlı muhtarların sorunları dinlendi

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Türkiye Muhtarlar Derneği Ceyhan Şubesini ziyaret ederek şube başkanı Eren Ulaş ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Ziyarette tarım sektöründe yaşanan sorunların yanı sıra tarım teşkilatından beklentiler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Ceyhan ilçe ziyareti kapsamında ilk olarak Ceyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, İlçe Müdürü Özer Er’den müdürlük ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. İlçe Müdürlüğü’nün ardından Türkiye Muhtarlar Derneği Ceyhan Şubesine geçen İl Müdürü Tekin, Şube Başkanı Eren Ulaş ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi. İl Müdürü Tekin’i derneklerinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şube Başkanı Ulaş, Adana tarımının kalbi olan Ceyhan’da üreticilerin sorunlarının yerinde dinlenmesinin önemli olduğunu ifade etti.
Ziyarette yer alan Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Savaş Mehmet Öztürk de tarım sektörünün sürekli üretmesi gereken bir sektör olduğunu belirterek, herkesin karnının doymasının bu sektörün üretimine bağlı olduğunu kaydetti.
İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin ise "İşimiz Saha Gücümüz Saha" sloganı çerçevesinde çalıştıklarını belirterek, tarım ve hayvancılık sektörünün sorunlarının yerinde görülmesi, tespit edilmesi ve bunların ilgili yerlere iletilerek çözüm bulunmasının asli görevleri olduğunu kaydetti. Muhtarların başta kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi, bitkisel üretim desteklemeleri gibi tarım ve hayvancılık alanındaki farklı görüşlerini dinleyen Tekin, her zaman üreticilerin yanında olduklarını, tarım sektörünün ülkenin en önemli üreten sektör olduğunu ifade etti.

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