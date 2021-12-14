Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü, yakalanınca "Düşmanım zannettim" dedi



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, birkaç kilometre süren takip sonucu yakalandı. İsminin Soner Y. olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlenen sürücü, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Düşmanım zannettim, kaçtım" dedi.

Saat 02.00 sırasında merkez Seyhan ilçesi Karafatma Caddesi'nde uygulama yapan polis ve mahalle bekçileri, şüphelendikleri 01 ADP 425 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin ikazına aldırmayan sürücü kaçmaya başladı. Karafatma Caddesi'nden Abdi İpekçi Caddesi'ne, ardından da Bülent Angın Bulvarı'na çıkan sürücü, kaçışını Baraj Caddesi'nde sürdürdü. Birkaç kilometre kaçan sürücü, kendisini takip eden polis ekibince yakalandı. Sürücüyü otomobilden indiren polis, araçta yaptığı aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. İsminin Soner Y. olduğu saptanan sürücünün yapılan kontrolünde ehliyetinin olmadığı belirlendi. Kendisine neden kaçtığını soran gazetecilere "Düşmanım zannettim, kaçtım" diyen Soner Y.'ye ehliyetsiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve kaçarken ihlal ettiği trafik kuralları nedeniyle para cezası kesildi. Öte yandan otomobilin de Soner Y.'nin bir arkadaşı tarafından kiralandığı tespit edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2021-12-14 04:48:57



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