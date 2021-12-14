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Karısını öldüren koca tutuklandı Adana’da karısını öldüren zanlının tartışma sırasında eşinin, “öldürmezsen adam değilsin” dediği için pompalı tüfekle öldürüp polisi aradığı ortaya çıktı

İHA

Karısını öldüren koca tutuklandı Adana’da karısını öldüren zanlının tartışma sırasında eşinin, “öldürmezsen adam değilsin” dediği için pompalı tüfekle öldürüp polisi aradığı ortaya çıktı

Adana’da eşini öldüren koca tutuklandı. Zanlının tartışma sırasında eşinin, “öldürmezsen adam değilsin” dediği için pompalı tüfekle öldürüp polise teslim olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, olay, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde 13 Aralık günü meydana geldi. İddiaya göre, 16 Ekim 2015’te evlenen Nazik (28) ve Ömer Sancar (27) çifti arasında çocuk sahibi olamadıkları için sık sık tartışma çıktı. Eşiyle anlaşmazlık yaşayan Nazik Sancar, geçtiğimiz Ekim ayında evi terk ederek ailesinin yanına döndü. Bunun üzerine Ömer Sancar’ın, Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı’nda intihar girişiminde bulunduğu, dayısı tarafından kurtarıldığı öğrenildi. Çift, 4 gün önce barışınca Nazik Sancar, yeniden eşinin yanına döndü. Pazar günü saat 21.30 sıralarında Sancar çifti yine çocuk sahibi olamadıkları için tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer Sancar, evdeki pompalı tüfekle eşi Nazik’e 5 el ateş etti. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği Nazik Sancar, kanlar içerisinde yere yığıldı. Ömer Sancar ise 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak “Eşimi öldürdüm. Evdeyim” diyerek kendisini ihbar etti.
Katil zanlısı Ömer Sancar, adrese sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Nazik Sancar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı çalışmada, Ömer Sancar’ın cinayeti işlediği pompalı tüfeği eşinin yanına bıraktığı ve ekiplerin gelmesini beklediği öğrenildi. Evde yapılan incelemenin ardından Nazik Sancar’ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kızı Nazik Sancar’ın cenazesini teslim almaya ailesi Karataş ilçesine bağlı Tuzla Mahallesinde toprağa verdi.
Emniyete götürülen Ömer Sancar’ın ifadesinde, eşiyle sürekli tartıştıklarını belirterek, “Çocuğumuz olsun istiyorduk. Olmadığı için sürekli tartışırdık. Olay günü yine tartışmaya başladık. Ona bağırdım ve içeri gitmesini söyledim. Bana, ‘Sen ancak böyle bağırırsın’ dedi ve gitti. İçeride konuşmaya devam edince ‘Sus, yoksa seni öldürürüm’ dedim. Eşim de ‘Öldürmezsen, adam değilsin’ dedi. Çok sinirlendim ve evdeki tüfeği ateşledim. Sonra da polisi aradım” dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ömer Sancar, sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi’ne getirildiği sırada gazetecilere, “Üzerime çok geldi. Benim parayla işim yok” dedi.
Adliyeye sevk edilen Sancar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, Sancar’ın, oturdukları apartmanda 6 dairesinin olduğu, 3’ünü kiraya verdiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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