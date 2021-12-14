Tedavi gördüğü hastaneden hasta önlüğüyle kaçtı



Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da arkadaşı tarafından bıçaklanan Emrah Kaya (34), tedaviye alındığı hastaneden çıkış yapmadan hasta önlüğüyle kaçtı. Polis tarafından yakalanan, taburcu olduğunu öne süren Kaya, yeniden hastaneye götürüldü.

Yüreğir ilçesinde önceki gece Emrah Kaya, çıkan kavgada arkadaşı tarafından kolundan bıçaklandı. Yaralanan Kaya, diğer arkadaşları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emrah Kaya, dün sabah saatlerinde hastaneden kaçtı.

Kaya'nın gözlem odasında olmadığını fark eden görevliler, polise haber verdi. Ekipler, hasta önlüğü ile kaçan Kaya'yı Kazım Karabekir Caddesi'nde yürürken yakaladı. Polis ekipleri, cüzdanı ve üst kıyafetleri yanında olmayan Kaya'nın kimlik bilgilerini ise kolundaki hasta bileziğinden saptadı.

TABURCU OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Polisin maske takıp, mesafeli durduğu Kaya, hastaneden taburcu olduğunu öne sürdü. Polis, Kaya´ya kıyafetlerinin nerede olduğunu sordu. Kaya ise bıçaklandığı için kıyafetlerinin kanlı olduğunu, bu nedenle hasta önlüğüyle çıktığını öne sürdü. Kaya, ekipler tarafından yeniden hastaneye götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Eser PAZARBAŞI

2021-12-14 09:52:17



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