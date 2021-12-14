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Dev bal kabaklarını satmaya kıyamadı Adana’da bal kabağı hasadı sürüyor Bal kabağı üreticisi Battal Yavuz: "23 kiloluk 2 dev kabağına bin lira verdiler satmadım"

İHA

Dev bal kabaklarını satmaya kıyamadı Adana’da bal kabağı hasadı sürüyor Bal kabağı üreticisi Battal Yavuz: "23 kiloluk 2 dev kabağına bin lira verdiler satmadım"

Adana’nın Kozan ilçesinde bal kabağı hasadı sürüyor. Üretici, bin lira teklif edilen 23 kiloluk 2 dev kabağını satmaya kıyamadı.
Kozan ilçesinde vitamin deposu bal kabağının kilogramı 3 liradan satılıyor. Bal kabağı üreticisi Battal Yavuz, 22 kilo 750 gram olan ve 23 kilo 400 gram bal kabaklarına bin lira veren olduğunu ama satmadığını söyledi.
30 dönümlük alanda 100 ton bal kabağı hasadı yaptıklarını belirten Yavuz, “Şuan 10 ton kaldı. 70 kiloluk bal kabağını 23 bin liradan sattım. 22 kilo 750 gram olan ve 23 kilo 400 gram olan iki dev bal kabağına bin lira verdiler ama bunları satmadım. Çocukların demir eksikliği için yoğun talep var. Genelde yabancı kültürün insanları talep ediyor. Bizim Türkler yemek için istiyor. Profesörler, hemşireler, doktorlar istiyor ve geliyor. Telefon açıyorlar. Türkiye’nin her yerinde kargo ile kabak istiyorlar. Tarlada 2 liradan liradan verdim şimdi 3 liradan veriyorum. 8 çeşit bal kabağımız var” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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