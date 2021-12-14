Adana'da evlenecek çiftlere ücretsiz SMA taraması

Bu aracı 16 yaşında olan da sürebilecek!

Adana Büyükşehir Belediyesi, tedavisi yurt dışında 2 milyon doları aşkın maliyetle yapılabilen Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığı ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında ücretsiz test yapıyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, SMA hastası çocuğu bulunan ailelerin, tedavi masrafını bulmak için yaşadığı büyük zorlukların, hissedilen acı ve endişenin gelecek kuşaklarda en aza indirilmesi amacıyla başlattığı ücretsiz SMA testi hizmeti için, nikah başvurusu sırasında nikah dairelerinden SMA tarama testi başvurusu formu talep edilebilecek. Başvuru formunu dolduran çiftlere ücretsiz SMA testi hizmeti verilecek. Böylece evlenme hazırlığı yapan çiftler, SMA hastalığıyla ilgili muhtemel risk faktörlerini öğrenme olanağı bulacak.

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