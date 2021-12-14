Küçükkösen: "Emekli Memur-Sen çığ gibi büyüyor" Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen, Adana'da emekliler ile bir araya geldi

Emekli MemurSen Genel Başkanı Ali Küçükkösen, "Tüm emeklilerimizi güvenilir bir çatı altında toplamak için çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde çığ gibi büyüyerek 100 bin üye sayısını aşıp tüzel kişilik kazanacağız" dedi.

MemurSen bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Emekli MemurSen Adana İl Başkanlığı, Genel Başkan Ali Küçükkösen ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Emekli MemurSen Adana İl Başkan Vekili Mehmet Akgün’ün selamlama konuşmasının ardından söz alan MemurSen İl Temsilcisi ve EğitimBirSen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, "Emekli MemurSen’imiz her geçen gün büyüyor. Biz de şehrimizde hızlı bir şekilde örgütlendik. MemurSen’imizin üyelerine katkıları ortada bunu Emekli MemurSen özelinde başta kamu emeklilerimiz olmak üzere tüm emeklilerimiz için de sağlamak istiyoruz. Bunun için de tüm emeklileri Emekli MemurSen’e üye olmaya davet ediyorum" dedi.

Mehmet Sezer’in ardından üyelerine hitap eden Emekli MemurSen Genel Başkanı Ali Küçükkösen de Adana’da çok diri, heyecanlı bir teşkilatla karşılaşmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Bu coşkuyu tüm Türkiye’ye yaymak istiyoruz. İnanıyorum ki Adana’dan ateşlenen bu fitil ülkemize yayılacak ve tüm emeklilerimizi kucaklayan kocaman bir ışığa dönüşecektir" ifadelerini kullandı.

Ali Küçükkösen, "Çok kısa bir süre içerisinde 100 bin üyeye ulaşarak tüzel kişiliğe kavuşmak için olağan üstü bir çaba sarf ediyoruz. Tüzel kişiliğimizi kazandığımızda tüm emeklilerimizi kapsayacak çok önemli çalışmalara ve anlaşmalara imza atacağız. Sendikalılara yönelik toplu sözleşme ikramiyesini alacağız. Aile yardımından yeniden faydalanabileceğiz. Üniversitede evladı okuyan üyelerimize çocuk yardımı yapacağız. Kurucu Genel Başkanımız merhum Mehmet Akif İnan ve arkadaşlarının davasını omuzlayan insanlarla birlikte Emekli MemurSen’i büyüteceğiz. Bu vesile ile bizleri bugün misafir eden MemurSen İl Temsilciliğimize ve Emekli MemurSen Adana teşkilatımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Ali Küçükkösen konuşmasının ardından Emekli MemurSen’e üye olan vatandaşlara rozet taktı.

MemurSen hizmet binasında gerçekleşen buluşmaya Emekli MemurSen Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Adana il ve ilçe yönetimleri ile MemurSen Adana Birim Başkanları ve emekliler katıldı.

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