Ceyhan’da uyuşturucu operasyonu

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, CeyhanAdana Otoyolu'nda yaptıkları uygulamada bir yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler tarafından yapılan aramada S.T isimli yolcunun sırt çantasında 2 kilo 750 gram esrar ve 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.T. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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