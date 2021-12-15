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AOSB'de 35 firma OSBÜK yıldızı OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırmasında AOSB’den 35 firma yer aldı

İHA

AOSB'de 35 firma OSBÜK yıldızı OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırmasında AOSB’den 35 firma yer aldı

Türkiye'deki tüm organize sanayi bölgelerinin çatı kuruluşu olan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından 5 ana performans ve 5 yan performans kategorilerine göre yapılan OSBÜKOSB Yıldızları Araştırmasında, Adana Organize Sanayi Bölgesi'nden (AOSB) 35 firma yer aldı.
Araştırmada; OSB'lerde faaliyet gösteren firmalar ihracat, iç ticaret, istihdam, yatırım, ArGe gibi alanlarda performansları yönünden değerlendirilerek, ilk 500 firma belirlendi.
Araştırma “gönüllülük usulü” katılım ve beyan esasına göre yapılmış olmakla birlikte, bilgi isabeti ve analiz kalitesini arttırmak için çapraz kontrol sisteminin uygulandığı kaydedildi.
AOSB’den 5 firma “En fazla ihracat yapan ilk 100 firma”, 7 firma “En Fazla Yurtiçi Ciro Yapan İlk 100 Firma”, 3 firma “En Fazla Kar Yapan (Vergi Öncesi) Yapan İlk 100 Firma”, 6 firma “En Fazla İstihdam Yapan İlk 100 Firma”, 4 firma “En Fazla Kadın İstihdam Yapan İlk 100 Firma”, 5 yan performans sıralamalarında ise 2 firma “En Çok ArGe Harcaması Yapan İlk 50 Firma”, 2 firma “En Fazla Yatırım Yapan İlk 50 Firma”, 1 firma“En Fazla Patent Sahibi İlk 50 Firma”, 3 firma “En Fazla Marka Tescil Sahibi İlk 50 Firma” ve 2 firma da “En Fazla Dijitalleşmeye Harcama Yapan İlk 50 Firma” arasında yer aldı.
AOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Başkan Yardımcısı Bekir Sütcü, kuruluşları 1960’lı yıllara dayanan OSB’lerin ülke ekonomisinin lokomotifleri olduğunu belirterek, ülke ekonomisine üretim gücüyle güç katan, istihdam kapasitesiyle Adana’nın işgücü ihtiyacını önemli ölçüde sırtlayan bölgemizden sıralamaya giren tüm firmaları ve bu konuda emek veren tüm çalışanlarını tebrik etti.
Bugün 81 kentte 347 organize sanayi bölgesi bulunduğunu belirten Başkan Sütcü, AOSB’nin ise toplam 1.590 hektarlık alan, 553 parsel, 32’si yabancı sermayeli 478 firma, İSO İlk 500’de 17, ikinci 500’de 14, 2021 yılı TİM 1000’deki 17 firma, toplam 37 bin 300 istihdam ve yüzde yüz doluluk ile ilk 10 OSB arasında yer aldığını kaydetti.
Türk ekonomisinin lokomotifi OSB’ler ve OSB’lerde faaliyet gösteren firmalar hakkında yapılan bu kapsamlı araştırma sonuçları şöyle:

En fazla ihracat yapan ilk 100 firma
5 ana performans sıralamaları:
37 Filpa Ambalaj ve Dış Ticaret A.Ş.
47 Omnia Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş.
64 Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
69 Güney Çelik Hasır ve Demir Mam. San. Tic. A.Ş.
99 Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.

En fazla yurtiçi ciro yapan ilk 100 firma:
19 Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
61 Atlasdenim Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
69 Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.
70 Omnia Nişasta Sanayi ve Ticaret A.Ş.
74 Güney Çelik Hasır ve Demir Mam. San. Tic. A.Ş.
76 Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
96 Netafim Sulama Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

En fazla kar yapan (vergi öncesi) yapan ilk 100 firma:
54 Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.
74 Eksoy Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
83 Atlasdenim Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

En fazla istihdam yapan ilk 100 firma:
23 Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş (Ambalaj)
24 Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (Tekstil ve Hammaddeleri)
69 Atlasdenim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (Tekstil ve Hammaddeleri)
89 Güney Çelik Hasır ve Demir Mam. San. Tic. A.Ş. (Demir ve Demir Dışı Metaller)
90 Kimteks Tekstil İnş. Tic. San. A.Ş. (Tekstil ve Hammaddeleri)
93 Zahit Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş. (Demir ve Demir Dışı Metaller)

En fazla kadın istihdam yapan ilk 100 firma:
62 Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
74 Kimteks Tekstil İnş. Tic. San. A.Ş.
88 Pidok Plastik San ve Tic A.Ş.
94 Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.
5 yan performans sıralamaları:

En çok arge harcaması yapan ilk 50 firma
20 CTN Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
48 Eksoy Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

En fazla yatırım yapan ilk 50 firma:
31 Bossa Ticaret Ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.
38 Güney Çelik Hasır Ve Demir Mam. San. Tic. A.Ş.

En fazla patent sahibi ilk 50 firma:
20 Zahit Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş.

En fazla marka tescil sahibi ilk 50 firma:
34 Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
47 Canada Green Gate Kozmetik Ürünleri San Tic A.Ş.
49 Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.

En fazla dijitalleşmeye harcama yapan ilk 50 firma:
10 Adanus Plastik Ltd. Şti.
36 Eksoy Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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