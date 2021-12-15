Cinayet sanığı, hakkındaki 46 yıl hapis cezası kesinleşince yakalanıp tutuklandı



Anıl ATARYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da uyuşturucu alışverişi sırasında tartıştığı Eyyüp İpek'i (31) pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanıp yargılama sırasında tahliye edilen Mehmet Rençber (32), mahkemenin verdiği 46 yıl 11 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanınca yakalanıp, cezaevine gönderildi.

Olay, 24 Temmuz 2016´da Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi´nde meydana geldi. İşlediği bir suçtan dolayı kaldığı cezaevinden tahliye olan Eyyüp İpek, iddiaya göre uyuşturucu madde alışverişi için Mehmet Rençber ile evde buluştu. Pazarlık sırasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Rençber, evdeki pompalı tüfekle Eyyüp İpek´i göğsünden vurdu. İpek, kanlar içinde yere yığıldı, Rençber ise kaçtı. İpek, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan bir gün sonra şüpheli Rençber´i, saklandığı evde yakaladı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddeden Rençber, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CEZASI ONANINCA TEKRAR YAKALANDI

Nisan ayında tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye edilen Rençber hakkında yerel mahkemece verilen 'kasten öldürme' suçundan 46 yıl 11 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Bunun üzerine Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Rençber´i Akkapı Mahallesi´ndeki adresinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası Rençber önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-12-15 10:35:31



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