Alkollü sürücünün çarptığı garson hayatını kaybetti Adana’da garsonun kazadan 3 dakika önce iş yerinden çıktığı son görüntüleri ortaya çıktı Mehmet Adanır’ın ailesi ve iş arkadaşları, sürücünün hak ettiği cezayı almasını istiyor

Adana’da alkollü bir sürücü, motosikletiyle işten çıkıp evine giden garson Mehmet Adanır’a çarparak ölümüne neden oldu. Adanır’ın ailesi ve iş arkadaşları sürücünün hak ettiği cezayı almasını isterken, garsonun kebapçıda görev yaptığı alan hizmete kapatılıp fotoğraflarıyla ve karanfille donatıldı.

Kaza, 7 Aralık gecesi merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Bir kebapçıda garsonluk yapan Mehmet Adanır (31), işten çıkıp evine gitmek için 01 AHJ 817 plakalı motosikletine bindi. Hacı Sabancı Bulvarı'na geldiğinde ise Ö.A. yönetimindeki 01 NM 163 plakalı otomobil, Adanır'ın kullandığı motosiklete çarptı. Otomobilin önünde yaklaşık 40 metre sürüklenen Adanır, daha sonra savrularak kaldırımın bordür taşlarına çarptı.

Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Adanır, geçen Pazartesi günü hayatını kaybetti.

Öte yandan, kaza yerinde polisin gözaltına aldığı sürücü Ö.A.’nın ise 0,60 promil alkollü olduğu belirlendi.

Mehmet Adanır, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mezarlığı’nda defnedilirken, sürücü Ö.A. ise cezaevine gönderildi.



İş arkadaşları unutmadı

Mehmet Adanır’ın çalıştığı kebapçıda ise iş arkadaşları, genç adamı unutmayarak görev yaptığı alanı hizmete kapatıp fotoğraflarıyla ve karanfille süsledi.

Mehmet Adanır’ın son iş günündeki güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Öğle saatlerinde her şeyden habersiz çalışan Adanır’ın gece ise kazadan 3 dakika önce işten çıkıp motosikletine bindiği, kaskını takıp evine doğru gittiği görüldü.

Gazetecilere konuşan Adanır ailesinin akrabası Mehmet Fikri Aykal, “Mehmet, akşam iş çıkışı motosikletle kaza yapıyor. Arkadan bir araba vuruyor. Şoför alkollüymüş. Çarpan kişi ilk başta ev hapsindeydi ama yeğenim vefat edince cezaevine göndermişler. Ne gerekiyorsa avukatımızın yapacağından eminim” diye konuştu.

Mehmet Adanır’ın çalıştığı kebapçının sahibi Uğur Aydın ise sürücünün hak ettiği cezayı almasını istediğini söyledi. Aydın, “4 yıldır ağabey kardeş gibiydik. Şu an burada kimsenin ne yüzü gülüyor, ne de çalışma isteği var. Pazartesi günü burada dünyanın sonu gibiydi. Benim şu an durduğum yer Mehmet Adanır’ın çalıştığı yerdi. Buraya da Mehmet Adanır köşesi ismini vereceğiz. Onun adını yaşatacağız. Kazayı yapan sürücünün hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Mehmet’i tanıyıp da sevmeyen yoktu” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.