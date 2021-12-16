Adana'da "Zehir" operasyonunda 9 bin 467 litre sahte içki ele geçirildi

Ülke genelinde yapılan “Zehir” operasyonu kapsamında Adana’da 9 bin 467 litre sahte içki ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri, dün 8 kentte 24 kişinin sahte içkiden hayatını kaybetmesi üzerine yeni yıl öncesi piyasaya sahte ve kaçak içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç gruplarına yönelik harekete geçti. Ekipler, yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek, piyasaya sürülen sahte ve kaçak içkilerin tüketiciye ulaşmasını engellemek için 81 ilde ‘Zehir’ operasyonu başlattı.

Operasyon kapsamında Adana’da KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 10 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 9 bin 467 litre sahte içki, 136 içki kiti ve 26 litre etil alkol ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılardan biri sahte içki yapmadığını, sirke yaptığını öne sürdü. Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

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