Adana’da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

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Adana'nın Karataş ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi, terör örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgüt ile iltisaklı olduğu tespit edilen ismi açıklanmayan şahsın Karataş ilçesi Tuzla Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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