Tufanbeyli’de mevsimin ilk karı yağdı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

Tufanbeyli ilçesinin yüksek kesimleri başta olmak üzere ilçe merkezine de kar yağdı. İlçe merkezi yağan kar ile beyaza büründü. Gece başlayan kar yağışı ile birlikte ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Kar yağışı aralıklarla devam ederken meteorolojiden alınan bilgiye göre, kar yağışı haftaya çarşamba gününe kadar sürecek.

Ayrıca hava sıcaklığının kar yağışıyla birlikte gece eksi 14'e gündüz ise eksi 4'e kadar düşeceği belirtildi.

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