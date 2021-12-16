FETÖ üyesi olmaktan aranan şüpheli yakalandı

Emekli zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan şüpheli yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, FETÖ/PDY'nin işbirlikçilerinin tespit edilmesine ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan Z.D. isimli şahsın Ceyhan ilçesinde bulunduğu bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi.

Z.D. Kurtkulağı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.