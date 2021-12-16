PKK propagandası yapmaktan aranan şüpheli yakalandı

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Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapmaktan aranan şüpheli yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK'nın propagandasını yapmak suçundan arama kaydı bulunan M.Ö. isimli şahsın Ceyhan ilçesinde bulunduğu bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi. Şüpheli M.Ö., Kurtpınarı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

M.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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