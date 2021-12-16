Hamile kediye belediye işçileri sahip çıktı Belediye şantiyesinde özel gölgelik hazırlayan duyarlı işçiler, kurdukları çatıyla yürekleri ısıttı

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Yüreğir’de okul bahçesinde bulunan ağaç kovuğuna yuva yapan hamile kedinin yağmurda ıslandığını gören belediye işçileri, bu duruma kayıtsız kalmadı. Belediye şantiyesinde özel gölgelik hazırlayan duyarlı işçiler, kurdukları çatıyla yürekleri ısıttı.

Yüreğir Anadolu Lisesi’ne kapı yenileme ve basket potası montajı kurulumuna giden Yüreğir Belediyesi ekipleri, bahçede zamanla çürüyen palmiye ağacının gövdesine yuva yapan hamile kediyi fark etti. Yağan yağmurda ıslanan kediye önce geçici gölgelik yapan ekipler daha sonra şantiyede hazırladıkları çatıyı yuvanın üzerine kurdu.

İşçileri duyarlı davranışları nedeniyle tebrik eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine hamile kedinin gerekli kontrol ve bakımlarının yapılması talimatını verdi.

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