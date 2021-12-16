CHP'li Toprak: Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek yer Millet İttifakı´nın masası



Nuri PİR-Yusuf KANTARLI/ ADANA,(DHA)CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek yerin Millet İttifakı´nın masası olduğunu belirterek, "Millet İttifakı masası neyi takdir eder, Kemal Kılıçdaroğlu´nun tutumu ne olur, partinin tutumu ne olur biz ona saygı duyarız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun 23 Aralık'ta kentte yapacağı toplu açılışlar ve katılacağı etkinlikler hakkında CHP İl Başkanlığı'nca basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak´ın yanı sıra CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve İl Başkanı Mehmet Çelebi katıldı.

Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan Toprak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun Anadolu´yu adım adım dolaştığını ve sandık gününün isteseler de istemeseler de önlerinde göründüğünü kaydetti. Seçim tarihinin geciktirilmesinin Türkiye´nin menfaatine olmadığını söyleyen Toprak, "Biz geçmişle uğraşmak istemiyoruz. `O hata yaptı, bu hata yaptı´ şeklinde hiçbir zaman rövanşist duygularla da hareket etmek istemiyoruz. Biz Türkiye´nin geleceğini kurtarmak istiyoruz" dedi.

'AMALARI BİR KENARA BIRAKMALIYIZ'

Toprak, Kılıçdaroğlu´nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin de yorumlarda bulundu. Toprak, "Bazı medya çevrelerinde ve köşe yazarlarında şunu görüyorum; 'Kılıçdaroğlu, ama'. Amasının ne olduğunu da açık açık söylemeleri lazım. Eğer liyakat olarak, kişilik olarak, dürüstlük olarak, devlet deneyimi olarak bu koltuklara, bu ülkeyi yönetmeye layıksa, amaları bir kenara bırakmalıyız. Bir Müslüman Londra´da belediye başkanı olabiliyor, Almanya´da bir Türk bakan olabiliyor. Belçika´da bir Türk milletvekili, üst düzey yönetici olabiliyor. Obama ABD´de 2 dönem başkanlık yapabiliyorsa amayı bir kenara bırakmalıyız. Biz helalleşmek istiyoruz. 84 milyonla helalleşmek de kenetlenmek de zorundayız. Eğer Diyarbakır Cezaevi ile helalleşmek istiyorsak, 1940´larla helalleşmek istiyoruz. Bugün görüşlerinden dolayı, kökenlerinden dolayı belli kesim tarafından rezerv konulan kişilerle de helalleşmek zorundayız. Helalleşme tek taraflı değildir" diye konuştu.

'SEÇİMLE İLGİLİ HİÇBİR KAYGI DUYMUYORUM'

Toprak, seçimi kazanmama ihtimalleriyle ilgili kaygı duymadıklarını, kazandıkları seçimin ardından yapacakları şeylere odaklandıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Ben seçimle ilgili hiçbir kaygı duymuyorum. Benim asıl önemsediğim nokta demokratikleşmeyi nasıl yapacağız, Millet İttifakı'nın farklı görüşlerini bir arada tutarak ciddi bir anayasayı nasıl yapacağız ve bu ülkenin içine düştüğü ekonomik buhrandan nasıl çıkaracağız beni asıl düşündüren bu. Beni asıl düşündüren seçimi kazanmak değil. Seçimi kazanacağımızı görüyorum. Asıl beni düşündüren, seçimden sonra vereceğimiz başarılı bir sınav. Onun içindir ki devlet deneyimi olan, liyakatı olan, hırslarından arınmış, devleti tanıyan Kemal Kılıçdaroğlu´nun o koltuğa gelmesi benim için çok daha önemli olduğunu biliyorum ve bu konuda aydın geçinen, yazar geçinen, köşe yazarı denen arkadaşlara cevabını vermek istiyorum. Bu amaları kaldıracak olan sizlersiniz. Eğer İngiltere´deki bir Müslüman belediye başkanı oluyorsa oradaki amayı kaldıran entelektüel yazarlardır. Amaları kaldıran devletler başarılı olmuştur. Almanya´da bir Türk´ün bakan olması Almanya´nın kalitesini gösteri, tartışmayı aştığını gösterir. Eğer sen bir köşe yazarı olarak, aydın olarak bu ülkede amaları kaldıramamışsan onun arkasına sığınıp, 'Ya çok iyi yapar, ama...' diyorsan bunun sorumlusu sensin. Onun için bizim amaları bir kenara bırakmamız lazım. O koltuğu en iyi kim dolduracaksa biz onun arkasındayız. Bu benim şahsi görüşüm. Tabii ki orada adayı belirleyecek Millet İttifakı´nın masasıdır. Millet İttifakı masası neyi takdir eder, Kemal Kılıçdaroğlu´nun tutumu ne olur, partinin tutumu ne olur biz ona saygı duyarız."

DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI

2021-12-16 15:02:51



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