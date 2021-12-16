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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya Olimpiyat Şampiyonu merhum İsmet Atlı’nın adı bilimle yaşatılacak

İHA

Dünya Olimpiyat Şampiyonu merhum İsmet Atlı’nın adı bilimle yaşatılacak

Adana’nın Kozan ilçesinde kırsal mahalle olan Hamam köyünde bulunan Şehit Öğretmen Ali Yıldırım İlk ve Ortaokulunda, Dünya Olimpiyat Şampiyonu merhum İsmet Atlı adına yaptırılan robotik kodlama sınıfının açılışı yapıldı. Öğrenciler ilk kodladıkları bilim robotları ile trafik ışık kodlaması engelliler için tasarladıkları robotları tanıttı.
Robotik kodlama sınıfı açılışı, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, öğrenciler, öğretmenlerin katılımı ile gerçekleştirildi.
Robotik kodlama sınıfı açılışı öncesinde konuşma yapan Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, Kozan'da 58 okulda robotik kodlama sınıfının açıldığını, 3 okulda da önümüzdeki günlerde açılacağını, 2022 yılında 15 okulda daha açarak sayıyı 75'in üzerine çıkaracaklarını ifade etti.
Dünya Olimpiyat Şampiyonu İsmet Atlı adına yaptırdığı robotik kodlama sınıfının açılışında konuşan MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı da, Hamam köyünün tarihte Ermenilerin girişine izin vermeyen ve liderlerin yetiştiği önemli bir köy olduğunu belirterek, eğitim ve öğretime destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ise belediye olarak kendilerinin de Kozan'da eğitim ve öğretim veren bir okula robotik kodlama sınıfını yapacaklarını söyledi.
Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, ilçede robotik kodlama sınıfının her okulda olması için özverili çalışmaların sürdüğünü kaydederek robotik kodlama ile öğrencilerin bilimle zeka gelişimi ile geleceğin bilim insanlarının Kozan’dan yetişmesi için çalışmaların hızla sürdüğünü kaydetti. Önemine dikkat çekerek robotik kodlama sınıfının yapımında desteği olan herkese ayrı ayrı teşekkür etti.
Robotik Kodlama sınıfı öğrencileri sınıfın kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, bilim insanı olup devlete faydalı olmak istediklerini kaydetti.

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