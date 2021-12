Montella: “Aytemiz Alanyaspor maçını test olarak görüyorum” Adana Demirspor’da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "İlk sıralara tırmanmak istiyoruz” Takımın sağ beki Jonas Svensson: "Türkiye ligi zorlu” Lucas Castro: "Seyircimizle maçlara çıkmamız avantaj”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Aytemiz Alanyaspor maçı ile ilgili olarak "Bizi çok zor bir maç bekliyor. Rakipler ligin iyi yerlerindeler ama biz de kendi yolumuzda, gelişimimize devam etmek istiyoruz. Çünkü biz ilk sıralara tırmanmak istiyoruz. Bu maçı bir test olarak görüyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig’de 23 puanla 8. sırada bulunan Adana Demirspor, cumartesi günü 27 puanla ligde 6. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü. Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. GZT Giresunspor karşısında aldıkları 3 puanın çok önemli olduğuna değinen Montella, "Son maçta gerçekten beni mutlu eden bir puan aldık. Takımın mücadelesi ve konsantrasyonu çok önemliydi. Bunu başardığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor maçının çok zorlu geçeceğini aktaran Montella, "Bizi çok zor bir maç bekliyor. Rakipler ligin iyi yerlerindeler ama bizde kendi yolumuzda, gelişimimizde devam etmek istiyoruz. Çünkü biz ilk sıralara tırmanmak istiyoruz. Bu maçı bir test olarak görüyorum. O yüzden zorlu bir maç olacağını biliyoruz ama elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.



"Futbolcularımın daha iyisini yapabileceklerini biliyorum"

Adana Demirspor’un hedeflerinden bahseden başarılı teknik adam, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Bizim kendi içimizde koyduğumuz hedefler var ama takım olarak maçtan maça ilerlemek istiyoruz. Herhangi bir belirlediğimiz hedef yok ama o mücadele ruhumuz bizi ister istemez başka hedefler koymamızı sağlıyor. Maçtan maça iyi hazırlanıp gelişimimize devam etmek istiyoruz. Geldiğimden bu yana takım inanılmaz gelişim gösterdi ve istediğimiz şeyleri sahaya yansıtmaya başladık. Bu benim için yeterli değil. Futbolcularımda yetinmesinler çünkü daha iyisini yapabileceklerini biliyorum. O yüzden bu yolda devam etmemiz gerekiyor."



"Çok önemli bir noktada gol geldi"

GZT Giresunspor maçında Stambouli’nin gol attıktan sonra yaptığı uçak sevincine değinen Montalle, "Ben fark etmedim bile öyle bir sevinç yaptığını. Bizim artık yavaş yavaş forvetlerle değil orta saha ve defans oyuncularımızla da gol atmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Baktığınızda yanılmıyorsam Stambouli’nin 78 senedir golü yoktu. Çok önemli bir noktada gol geldi. bu konuda çok memnunum ama geliştirmemiz gereken yerler var" diye konuştu.



Jonas Svensson: "Adaptasyonum gayet iyi"

Takımın sağ beki Jonas Svensson ise Aytemiz Alanyaspor maçının zor geçeceğini belirtti. Svensson, Türkiye’deki bütün takımların birbirini yenebileceğini aktararak, “Zor bir maç olacak. Türkiye’de oynanan bütün maçlar çok zor. Rakibimiz iyi bir takım. Yazın onlara karşı iyi bir mücadele sergilemiştik. Fakat hocaları değişti ama analizlere başlayacağız. Türkiye ligi, diğer oynadığım ülkelerden, liglerden farklı. Her maç birbirine çok yakın geçiyor. Her takım birbirini yenecek performansı gücü gösteriyor. Bu açıdan zorlu bir lig olduğunu belirtebilirim. Adaptasyonum gayet iyi. Burada iyi bir takımımız var. Aile ortamımız var. Herhangi bir sorun yok. 8 günde 3 maç oynayacağız ve buna alışkınım. Önceki takımımda zaten Avrupa Ligi’nde de mücadele ediyorduk. Burada önemli olan iyi uyuyabilmemiz ve yemeğe dikkat etmemiz. Bunları sağladığımız taktirde kendimizi diğer maça hazırlayabiliriz. Benim için önemli olan takımın başarısı. Takımın başarısıyla birlikte ne kadar mücadele etsek de her zaman daha iyisini gösteriyorum. Oynadığım maç sayısı beni tatmin etmiyor. Daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum” diye konuştu.



Lucas Castro: "Ligi ve rakipleri tanımak için avantaj oldu”

Orta saha oyuncusu Lucas Castro da daha önce bu ligde oynadığını, ligi ve rakipleri tanımak konusunda kendisi için avantaj olduğunu belirtti. Castro, "Aslında baktığınızda canımı yakan bir sakatlık oldu. Beni uzak tuttu takımdan ama artık geri döndüm. Hocanın elinde bir koz olarak başlayabilirim. Orada 6 ay sürem oldu. Ligi ve rakipleri tanımak için avantaj oldu. O zamanlar seyircimiz yoktu ama şimdi daha güzel oldu. Seyircimizle maçlara çıkıyoruz bu her halükarda avantaj” şeklinde konuştu.



"Daha küçük kulüplerde de kupaya gitme şansı oluyor”

Türkiye’deki her takımın birbirini yenebilecek güçte olmasına değinen Castro, “Benim için böyle olması daha iyi. İtalya’da 10 yıllık bir geçmişim var ve orada seneler boyunca Juventus kazanıyordu. Son zamanlarda değişmeye başladı ama bu ligde böyle olması daha iyi. Daha küçük kulüplerde de kupaya gitme şansı oluyor” dedi.

