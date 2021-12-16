Hüseyin Dalgıç: “Adanaspor’u kutluyorum”

Spor Toto 1. Lig’in 17.haftasında deplasmanda Adanaspor’a 10 kaybeden İstanbulspor’un Teknik Sorumlusu Hüseyin Dalgıç, “Adanaspor bulduğu bir duran top neticesinde attığı golde 10 maçı galip bitirdi. Kendilerini kutluyoruz. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz” dedi.

İstanbulspor, deplasmanda Adanaspor’a 10 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan İstanbulspor’un Teknik Sorumlusu Hüseyin Dalgıç, “Adanaspor'la ligde sıralamayı belirleyecek bizim açımızdan önemli bir maça çıktık. Ancak 10 kaybettik. Birkaç tane önemli pozisyonumuz vardı fakat bunları değerlendiremedik. Adanaspor bulduğu bir duran top neticesinde attığı golde 10 maçı galip bitirdi. Kendilerini kutluyoruz. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz” diye konuştu.

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