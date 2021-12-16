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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adanaspor- İstanbulspor 1-0

DHA

Adanaspor- İstanbulspor 1-0


Yusuf KANTARLIADANA, (DHA)STAT: Yeni Adana Stadyumu
HAKEMLER: Emre Kargın, Serdar Diyadin, Özcan Sultanoğlu
ADANASPOR: Karacic Donkor, Uğurcan, Evren, Fıratcan, Celil, Benasser, Hıfsullah İsmail, Ahmethan (Dk. 78 Muhammet), Ozegovic (90+3 Kingsley), Tetteh(Dk. 87 Bruns) 
İSTANBULSPOR: Alperen Oğuzhan, Ologo (Dk. 70 Okan), Mehmet, Ali, Melih, Topalli (Dk. 70 Emir), Muammer (Dk. 84 Cajic), Eslem (Dk. 84 Ferhat), Ethemi (Dk. 78 Berkay), İbrahim
GOL: Dk. 61 Donkor (Adanaspor)
SARI KARTLAR: Ahmethan (Adanaspor), Mehmet (İstanbulspor)Spor Toto 1'inci Lig'in 17'nci haftasında Adanaspor, sahasında İstanbulspor´u 1-0 mağlup etti.6´ncı dakikada sağ kanattan gelişen Adanaspor atağında Fıratcan pasını ceza sahası içindeki Celil'e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla auta gitti.
12´nci dakikada Eslem'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan İbrahim, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Kracic, son anda gole izin vermedi.
28´nci dakikada sağ kanattan gelişen Adanaspor atağında Fıratcan, ortasını yaptı. Ozegovic´in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
61´inci dakikada Adanaspor öne geçti. Kazanılan kornerde Celil ortasını yaptı, ceza sahası içinde Benasser´in vuruşunda top kaleci Alperen'den oyun alanına döndü. Ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Donkor, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:1-0.
90+3´üncü dakikada sol kanattan gelişen İstanbulspor atağında, İbrahim pasını Berkay´a verdi. Berkay´ın vuruşunda kaleci Kracic topu son anda kornere tokatladı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Adanaspor sahasında İstanbulspor´u 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2021-12-16 21:20:56

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