Adana'da aynı aileden 4 kişi, silahlı saldırıda yaralandı



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da Selim Ertem, ailesiyle birlikte yolda yürürken İ.A.'nın pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saçmaların isabet ettiği Selim Ertem (47), eşi Halisi Ertem (55), oğulları Mehmet Ertem (27) ve Mehmet Şükrü Ertem (15) yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Selim Ertem, eşi Halisi Ertem ve oğulları Mehmet Ertem ile Mehmet Şükrü Ertem, iddiaya göre ailenin husumetli olduğu İ.A.'nın pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Ailenin yanına yaklaşıp, 9 el ateş eden İ.A. olayın ardından kaçarak ara sokaklarda izini kaybettirdi. Saldırganın silahından çıkan saçmaların isabet ettiği baba, anne ve oğulları yaralı halde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aynı aileden yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Tedavisi devam eden yaralılardan Selim Ertem'in durumunun ağır olduğu, anne ve iki oğlunun ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelinin silahından çıkan 9 adet boş kartuş buldu. Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2021-12-16 23:27:35



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