Dr. Ülkü ve sağlık çalışanlarına saygı ekinliği

Adana Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu, Nazilli Fotoğraf Derneği, Adana Tabip Odası ve Aydın Tabip Odası tarafından korona virüsten hayatını kaybeden Opr. Dr. Esat Ülkü ve sağlık çalışanlarına saygı ekinliği gerçekleştirildi.

Adana Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı S. Haluk Uygur, açılışta yaptığı konuşmada, bu serginin açılmasının nedeninin fotoğrafın sanatsal değerinin dışında, yaşama dönme mücadelesinin en önünde savaşan kahramanların ve bu kahramanların içerisinde kaybedilenlerin anısına bir saygı duruşu olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Opr. Dr. Esat Ülkü’nün 20 eserden oluşan “SiyahBeyaz Dünyam” adlı serginin açılışı yapıldı.

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